Rohff : "Booba n'est personne pour moi"

Ce mardi 15 novembre, Rohff sera sur la scène de l'AccorArena pour un grand concert, son premier depuis un certain temps. A cette occasion, il a donné une grande interview dans les colonnes du Parisien. Dans cet entretien, il est notamment revenu sur les raisons de ses concerts annulés. Mais il a aussi tenu à régler ses comptes avec Booba et à ce jeu, il n'a pas fait de quartier, alors que le Duc se moque justement de la non-tenue des shows prévus pour la tournée de ROH2F.

"Ça ne m’atteint pas de sa part. Il a le record des concerts annulés. Il a plus de casseroles que toutes les cuisines du monde. Je ne le mets pas à mon niveau. Je n’ai ni son cerveau, ni son âge mental. Donc je ne peux pas me prendre la tête avec lui. C’est personne pour moi."

Dans la même interview, Housni se dit victime de quelque chose qui s'apparente à du cyberharcèlement.

Et il se plaint du fait que travailler avec lui peut devenir un problème pour les artistes qui acceptent pourtant une collaboration ou un featuring.

"Avec mes déboires judiciaires, des portes se sont fermées. Des artistes comme Jul ou Naps ont posé des sons à mes côtés. Mais d’autres se sont interrogés sur leur image s’ils bossaient avec moi. Et certains rappeurs peuvent dire à leurs collaborateurs : Si tu travailles avec Rohff, tu ne travailles plus avec moi. Et puis il fallait se refaire une bonne image face aux attaques médiatiques."