Drake et 21 Savage : les chiffres fous de "Her Loss"

On s'attendait à un carton, mais pas à ce point.

Les albums communs entre deux grosses stars, ça se fait assez souvent dans le rap US, et le résultat est souvent à la hauteur des attentes. Mais quand on a annoncé il y a quelques jours qu'un projet commun entre Drake et 21 Savage allait sortir cette semaine, forcément les attentes étaient énormes. A cause du statut et de l'aura des deux rappeurs dans le game actuel, qui sont tous les deux des références dans leur style. On peut dire que les espoirs n'ont pas été déçus : le projet est un vrai carton.

Plus que ça, il a même fait tomber plusieurs records. Un jour après la sortie de "Her Loss", le nom de l'album commun, on a déjà un premier aperçu des chiffres de ventes et ils sont colossaux : le projet a été streamé 97 millions de fois en 24h. Du jamais vu évidemment, ce qui en fait fatalement l'album commun le plus streamé en 24h de tous les temps. On imagine que ces streams vont continuer de grimper pendant toute la semaine et qu'on va avoir le vertige quand on aura les chiffres de ventes complets.

D'ailleurs, les entreprises chargées d'estimer les ventes ont annoncé que le projet pourrait faire entre 300 et 350 000 ventes en 7 jours. En tout cas, les morceaux sont playlistés partout, et un certain buzz a déjà commencé à éclater autour de certains morceaux, comme "Circo Loco", le morceau dans lequel Drake aurait allumé Megan Thee Stallion en prétendant que les histoires autour de sa fusillade étaient fausses. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour qu ce projet soit le plus gros carton rap US de l'année. A suivre !