Booba allume Gims en dévoilant une photo sans lunettes

Le Duc ne s'arrête pas.

Alors qu'il s'est calmé sur beaucoup d'autres adversaires de clash, la rage de Booba envers Gims ne semble pas faiblir depuis des années. Pire, le chef de file des Ratpis a redoublé d'efforts depuis sa récente guerre contre plusieurs influenceurs, auxquels Gims et son épouse sont liés. Le Duc semble prendre un malin plaisir à saisir chaque occasion pour en rajouter et se moquer du leader de la Sexion d'Assaut (dont le nouvel album ne sortira finalement jamais).

Pour piquer son rival, B2O a cette fois choisi son arme favorite : les photos "dossiers". On met ça entre guillemets parce que ceux qui traînent sur les réseaux depuis dix ans ont déjà dû l'apercevoir il y a un bout de temps. Mais visiblement Booba était d'humeur taquine et a donc décidé d'envoyer sur son compte Twitter une des rares photos de Gims sans ses lunettes. En texte, pour accompagner, Kopp a ironiquement marqué "Mozart", en référence au prochain album de Meugi.

Un projet qui s'appellera "Les dernières volonté de Mozart" et sortira le 2 décembre prochain. On imagine que d'ici là, la guerre virtuelle va s'intensifier entre les deux artistes sur les réseaux, surtout de la part de Booba, Gims répondant de moins en moins. Jusqu'à la sortie du disque et les chiffres de ventes, angle d'attaque là encore très apprécié de B2O, autant pour souligner des ventes faibles que pour accuser ses rivaux de tricher. Le rap game, un éternel recommencement...