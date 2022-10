Gims déclare que l'album de la Sexion ne sortira jamais

Le retour de la Sexion d'Assaut a été complètement annulé.

La Sexion d'Assaut, c'est le groupe parisien qui avait secoué les bacs à la fin des années 2000, avec "L'école des points vitaux" puis "L'Apogée", en vendant des centaines de milliers d'exemplaires à une époque où l'industrie était au plus mal. Depuis, de nombreux talents individuels ont émergé du groupe, comme Gims, Black M, Lefa entre autres, qui sont tous partis faire leurs carrières en solo. Et alors qu'un grand retour du groupe était annoncé depuis des mois, finalement, il n'en sera rien.

C'est en tout cas l'annonce faite par Maître Gims au micro de RTL. Le chanteur était invité pour parler de son nouvel album solo, "Les dernières volontés de Mozart", qui sortira le 2 décembre 2023. Il a évidemment été interrogé sur le retour de la Sexion, qui devait sortir un nouvel album après leur tournée de reformation en mai dernier. Un single devait être dévoilé, qui avait été lui aussi annulé, et toujours aucun signe de "Le Retour des Rois". Jusqu'à aujourd'hui donc, où Gims a déclaré : "Il n'arrivera pas finalement", en parlant de cet album de retour.

"Ça a été tellement compliqué, on a vendu plus d'un million. Et revenir, retoucher à ça, remettre la ceinture en jeu après un parcours comme ça, il faut bien savoir ce qu'on fait, il faut bien réfléchir. Avec cette tournée, ça nous a permis de voir qu'au final, c'est mieux qu'on s'arrête là. C'est plus sage", explique Gims dans un extrait vidéo trouvable sur les réseaux. Il confirme cependant que l'album existe, que des sons ont été enregistrés mais que finalement ils avaient décidé de ne pas les sortir car il n'y avait pas la même magie.

🔴🎙🎵 @GIMS : Pourquoi l’album de @sexiondassaut ne sortira jamais ? Ce dimanche à partir de 9H15, Gims se confie au micro de @StevenBellery dans « Laissez-Vous Tenter ». Son nouveau single « Maintenant », ses erreurs, son mea culpa, il se livre sur #RTL 📻 pic.twitter.com/mN1559hekD — RTL France (@RTLFrance) October 7, 2022

Probablement une sage décision !