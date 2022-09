Booba vs Magalie Berdah : le rappeur allume Mediapart

Le feuilleton le plus long de l'été.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Booba livre une guerre sans merci à toute une partie de la sphère français "Influenceurs" et arnaqueurs, pour la plupart installés à Dubaï et étant apparemment impliqués dans des arnaques au compte CPF, ainsi que dans divers placements de produits très douteux. En tête de liste, on trouve notamment Magalie Berdah, ainsi que Marc Blata et son épouse. Et si au sein du public rap tout le monde (ou presque) semble être derrière Booba, ça n'est plus aussi vrai quand ce sont les médias généralistes qui s'emparent de l'affaire.

Ainsi, Mediapart a dévoilé un article nommé "Hacrèlement en ligne : Booba et ses ultras", qui parle de l'influence du Duc sur les réseaux sociaux et de la capacité de nuisance (ou force de frappe, appelez ça comme vous voulez) de sa fanbase, la fameuse Piraterie. Une chose qu'on a pu constater à de nombreuses reprises notamment dans la plupart de ses clashs dans le rap game. L'article parle également de plusieurs plaintes pour harcèlement déposées contre Booba, dont une pour harcèlement à caractère sexuel, qui aurait été déposée par Demdem, la femme de Gims (toujours selon Mediapart).

Globalement, le site d'information en ligne semble plus ou moins accuser Booba d'utiliser sa notoriété et sa fanbase pour faire du harcèlement en ligne à l'encontre de ses rivaux ou de leurs proches. Si le Duc n'a pas trop répondu au reste de l'article (ses avocats ont cependant répondu aux question du média), il y a un passage qui lui est resté en travers de la gorge. Celui où une journaliste rap, Léa, déclare à Mediapart : "c'est très bien d'alerter sur les arnaques des influenceurs. Mais son but n'est pas d'être un lanceur d'alerte, c'est d'attirer l'attention parce qu'il ne fait plus assez parler de lui avec sa musique".

"Il ne fait plus assez parler de lui avec sa musique" C'est pas comme si j'venais de faire un Stade de France plein à craquer 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Ahhh la mauvaise foi 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/42eQZopiLq — Booba (@booba) September 20, 2022

Une déclaration à laquelle Booba a répondu via son compte Twitter : " 'Il ne fait plus assez parler de lui avec sa musique' . C'est pas comme si j'venais de faire un Stade de France plein à craquer. Ahhh la mauvaise foi". Il est vrai que le show au Stade de France le 3 septembre est resté dans les mémoires, on a même pu noter une grosse augmentation de ses streams après ça. Difficile pour le moment de dire qui a raison ou tord, une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée.

Quant à nous chez Géné, on se rappelle de l'époque où Sadek avait commencé à sortir des dossiers à propos des influenceurs et arnaqueurs, notamment Marc Blata. Qui était à l'époque une fréquentation de... Booba, qui avait pris sa défense en insultant Sadek. Quelle ironie !