Eminem blessé par les remarques sur sa couleur de peau

Em' n'aimait pas trop la manière dont les médias parlaient de lui.

Eminem est devenu aujourd'hui une sorte de monstre sacré du rap US, une véritable légende vivante à l'image d'un Snoop Dogg, ou presque même d'un Dr. Dre (même si il aura eu beaucoup moins d'impact que Dre sur l'histoire du rap). Insolent, vulgaire, sans aucune limite, n'hésitant pas à clasher tout le monde, y compris ses collègues rappeurs, le Slim Shady s'est forgé une solide réputation de terreur dans le game. Pourtant tout n'a pas toujours été aussi rose, pour celui qui était à l'époque un des rares rappeurs blancs.

Il a d'ailleurs très peu apprécié les remarques des médias sur sa couleur de peau à l'époque. Dans un long entretien fleuve avec XXL, Eminem a notamment abordé ce sujet en déclarant que c'était assez difficile à vivre surtout au début : "j'ai eu de sacrés coups de chaud quand ça a commencé à parler de moi. XXL avait écrit quelque chose au sujet de ma couleur de peau, j'étais allé acheté le magazine dans un kiosque. Je suis allé aux dernières pages, et j'ai trouvé un texte où XXL me clashait", déclare Em.

Il continue en disant : "j'avais l'habitude de lire des trucs comme ça à mon sujet, mais ça fait toujours mal, parce qu'ils ne me connaissent aps et me jugent. J'ai dû faire avec tout ça. je voulais être respectueux parce que ce que je fais c'est de la Black Music. Je savais que j'étais là en tant qu'invité. Et XXL, The Source, Vibe, étaient des Bibles du hip-hop à l'époque. Je comprenais aussi comment les gens pouvaient voir le fait qu'un mec blanc arrive dans le Hip Hop et d'un coup le buzz commence à monter autour de lui. Mais si XXL avait voulu avoir une conversation avec moi, ils auraient sûrement mieux compris ma démarche".

Jamais la langue dans sa poche, le Eminem. Mais à la décharge de XXL, il faut dire qu'à l'époque le garçon devait être difficile à gérer en interview, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a jamais eu lieu.