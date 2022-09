Kanye West fait la paix avec Kid Cudi et Pete Davidson après la mort d'Elizabeth II

Pas sûr que Cudi et Pete soient d'accord...

Kanye West a de sérieux problèmes de comportements. Alors qu'il a plusieurs fois parlé publiquement de sa bipolarité et de ses addictions, on a bien l'impression qu'il est entré dans une nouvelle phase de troubles qui aurait (re)commencé un peu avant sa rupture avec Kim K. Depuis, il semble être en roue libre totale, se met à insulter des gens, à faire la paix avec d'autres, bref, il est difficile à suivre. Ca va être encore un peu plus compliqué, à cause de la mort d'Elizabeth II qui a eu lieu cette semaine.

Vous non plus, vous ne comprenez pas le rapport? Vous n'êtes pas seuls. Toujours est-il que la mort d'un des souverains ayant eu le règne le plus long de l'histoire de l'Humanité a visiblement fait comprendre à Kanye West que la vie était peut-être trop courte pour s'embrouiller sans raisons avec d'anciens potes. C'est en tout cas ce qu'il semble déclarer dans un post Instagram, où on peut voir écrit : "La vie est précieuse, aujourd'hui je me libère de toutes mes rancoeurs. Je me dirige vers la lumière. Je souhaite le meilleur à Pete et à Cudi", accompagné d'une photo montage de la défunte reine portant des lunettes Yeezy.

Encore une prise de position mystérieuse de la part de Ye, même si cette fois ça semble aller dans le bon sens, celui de l'apaisement. On espère cependant que les deux autres personnes concernées, Kid Cudi et Pete Davidson accepteront cet énième retournement de veste de la part de Kanye, qui n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine...