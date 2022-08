Booba vs Rohff : le Duc ressort les vieux dossiers

Et Maes vient au soutien.

Sur le nouveau compte Instagram de Booba, @elieyaffaofficiel, le Duc s'est remis en mode guerre. Il vient en effet de publier une vidéo compilant tous les fails de Rohff revenant, entre autres sur le fait que le rappeur du 94 ne savait pas que Migos était un groupe de trois rappeurs, remontrant la vidéo-surveillance du magasin Unkutt mis à sac par Housni et ses amis ou encore rappelant son embrouille avec son plus jeune frère qu'il aurait menacé à l'aide d'une arme. Lancé de nouveau dans un clash incandescent, tous les moyens sont bons pour les deux rappeurs de se balancer des saloperies. Pourtant, Rohff a accepté l'idée de monter sur un ring avec son ennemi de toujours, on aurait pu penser que le temps était plutôt venu à en négocier les modalités...