Kid Cudi quitte la scène après une bouteille en pleine tête

Cette manie va devoir s'arrêter un jour...

En octobre 2008 avait lieu Urban Peace 2. Un évènement qui devait rassembler la crème du rap game de l'époque, lors d'un énorme show au stade de France. Mais alors que Booba rentre sur scène, accompagné du 92i de l'époque, des sifflets retentissent et surtout, une bouteille est lancée sur scène. Booba stoppe alors sa prestation et s'empresse de lui aussi lancer une bouteille en direction du public avant de quitter la scène, un moment mémorable. 15 ans après, les mêmes abrutis se pointent aux concerts de rap pour lancer des objets sur les artistes.

Cette fois, c'est Kid Cudi qui a été la cible de ces individus à l'intellect limité. Le rappeur américain se produisait lors du Rolling Loud Festival à Miami le 22 juillet. Initialement, c'est Kanye West qui devait rapper à sa place, mais le "génie" a décidé de manquer de respect à ses fans une fois de plus en annulant au dernier moment, et c'est Kid Cudi (avec qui il est en clash depuis quelques mois) qui l'a remplacé. Forcément, le public était donc mécontent. Mais certains ont carrément abusé : sifflets, cris, jets d'objets divers et variés (verres, bouteilles,...), un spectateur a même réussi à lui envoyer une bouteille en pleine face, pendant que l'artiste était en train de rapper.

“Fans” really hit Kid Cudi’s FACE with a bottle. @RollingLoud, you guys need to condemn these “fans” or make a statement because your night one has been terrible. (via @Kurrco) pic.twitter.com/xA240lNslV — WeTalkMusic 🎧 (@We_Talk_Music) July 23, 2022

Kid Cudi s'arrête alors immédiatement et se tourne vers le public en déclarant : "Yo, je vais me barrer de la scène si quelqu'un jette encore un putain de truc ici. Je vais partir, je vais partir maintenant". Évidemment, un mongol un peu plus touché mentalement que les autres a lancé une autre bouteille à cet instant, provoquant le départ du rappeur, qui a tenu parole en quittant la scène. Plus tard, sur Twitter, l'organisation du Festival a réagi en donnant tout son soutien à Kid Cudi, en condamnant le geste du "fan", et en disant qu'ils avaient passé des mois à tout préparer avec Kanye avant qu'il annule sa prestation au dernier moment, ce qui a mis la pagaille dans le programme et dans la sécurité.

Devant la multiplication de ce genre d'événements stupides, on se joint à l'organisation pour condamner ces jets d'objets, un acte vraiment lâche et mesquin puisque le lanceur est bien souvent caché au milieu de la foule pendant que le chanteur, lui, est seul sur scène. Un jour, quelqu'un va descendre de la scène et vous monter en l'air, ou vous lancer une bouteille de Jack Daniel dans la tête et ce jour-là, faudra pas venir pleurer ou porter plainte...