Dot Da Genius réunit Kid Cudi, Denzel Curry et J.I.D !

Un banger de son et d'image.

Il y a des bangers qu'on attend et qu'on aime se prendre, mais parfois les plus grosses gifles sont celles qu'on n'attend pas. Dot Da Genius, qu'on connaît notamment pour son travail sur "Day N Nite" de Kid Cudi, a décidé de réunir trois mastodontes sur la même prod sombre et folle, pour nous offrir un banger aussi lunaire que dévastateur. Si l'alchimie entre le réalisateur et ingé-son Dot Da Genius et Kid Cudi n'est évidemment plus à prouver depuis leur classique commun, c'est bien Denzel Curry qui ouvre le son et qu'on retrouve au refrain, un Denzel qui a bien compris l'ampleur de ce qui se passait en studio, et qui n'a évidemment pas à pâlir face aux prestations folles de Cudi en roue libre, ni de JID, qui comme à son habitude fait passer la technique avant le reste... et la concurrence pour des enfants ! Kickeurs experts, acrobates de la rime qui ont l'aisance et les meilleurs flows, Kid Cudi, Denzel Curry et JID dévoilent avec "Talk About Me" l'un des plus gros bangers de la saison, mis en image de la meilleure des façons par Cole Benett, aka Lyrical Lemonade !