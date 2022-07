Lil Baby ciblé par la loi RICO ?

Le rappeur va-t-il rejoindre Gunna et Young Thug ?

La loi RICO fait désormais entièrement partie de l'univers du rap US, tant elle a envoyé de rappeurs derrière les barreaux. Cette loi avait même inspiré un incroyable featuring entre Drake et Mee Mill, un sacré banger, avant leur clash. Si on en a beaucoup parlé de cette loi récemment, c'est parce que c'est elle qui a envoyé Young Thug et Gunna, ainsi que presque tout leur label YSL, derrière les barreaux en attendant leur procès. Mais les procureurs américains pourraient ne pas s'arrêter là.

En effet, une rumeur enfle de l'autre côté de l'Atlantique, selon laquelle Lil Baby serait lui aussi la cible d'une procédure découlant de la loi RICO, qui lutte contre le racket et le crime organisé en accordant des pouvoirs supplémentaires aux autorités (gels des avoirs, ...). Un internaute a d'ailleurs tenté d'avertir le rappeur sur Twitter, après que l'artiste a annoncé qu'il voulait "démarrer un groupe d'investissement pour les jeunes noirs millionnaires". Le fan a écrit "Mec, tu devrais plutôt faire attention à cette procédure dont tout le monde parle".

Ce à quoi Lil Baby a répondu : "Only God Can Judge Me", une formule bien connue rendue populaire par Tupac, qui signifie qu'on accorde peu d'importance aux jugements des hommes et qu'on ne reconnaît que l'autorité de Dieu pour nous juger. Une défense qui risque de faire léger devant les juges. On espère toutefois que Lil Baby sera épargné, lui qui est également assez proche de Gunna et Young Thug.