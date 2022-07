Lil Tjay est sorti du coma

Le jeune rappeur va mieux et a pu parler avec ses proches.

Enfin une bonne nouvelle concernant la santé de Lil Tjay. Le jeune rappeur est sorti du coma après s'être fait tirer dessus à plusieurs reprises devant un restaurant Chipotle à Edgewater dans le New Jersey. Mieux, il a même pu parler. Les médecins ont également récemment retiré son tube respiratoire et sa voix serait normale, ce qui peut paraître étonnant puisqu'il a reçu plusieurs balles dans le cou et la poitrine. Néanmoins, la nouvelle est rassurante quant à son état physique puisqu'il a passé un bon moment dans le coma sans réelles réactions corporelles. Mais il a pu parler à ses proches et, aujourd'hui, c'est l'optimisme qui prévaut.

TMZ a ajouté que, maintenant que le rappeur est réveillé, la police aimerait lui parler de la fusillade car les autorités sont à la recherche d'informations complémentaires quant à ce qu'il s'est passé et ce, même si trois suspects ont été arrêtés.

Pour l'instant, voilà ce que l'on sait de manière quasi certaine. Lil Tjay s'est fait tirer dessus le 22 juin dernier dans une tentative d'agression à main armée. Il se trouvait avec ses amis Jeffery Valdez et Antoine Boyd. Ils étaient assis dans une voiture près d'un centre commercial haut de gamme, La Promenade, lorsqu'un homme armé s'est approché d'eux et leur a demandé de l'argent et des bijoux. Des coups de feu ont été échangés et Lil Tjay a été touché plusieurs fois tandis que Boyd était également touché.

La police a arrêté le tireur, qui a été identifié comme étant Mohamed Konaté, 27 ans. Il a été inculpé de tentative de meurtre, de vol à main armée et de diverses autres accusations comme possession illégale d'armes.