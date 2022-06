Naza : show surprise en plein Paris !

Il sait comment ambiancer les gens.

Parmi les artistes les plus sympathiques qui évoluent dans le game francophone, on est obligés de mentionner Naza. Ca fait déjà plusieurs années que l'artiste de Creil ambiance les soirées de tout le monde, notamment des joueurs de l'équipe de France qui se sont tous filmés en train de danser sur ses morceaux, notamment pendant l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Avec ses hits comme "MMM", "Gâter le coin", "Sac à dos" et bien d'autres encore il a su s'imposer comme un personnage incontournable de la musique FR.

Il compte bien continuer à squatter la place, avec la sortie, ce 24 juin, de son nouveau projet "Big Daddy (vol. 1)", un disque de 16 titres avec pas mal d'énormes featurings dessus : Soolking, Negrito, Fally Ipupa, Hornet La Frappe, DA Uzi ou encore Koba la D. Pour fêter la sortie, Naza a décidé d'organiser une sorte de grand show en plein air, place du Trocadéro. Résultat : une ambiance incroyable, avec une bonne humeur palpable en vidéo et un très bon moment passé pour tout le monde.

Il faut dire que Naza a toujours eu le don d'ambiancer et de faire danser les gens, il le démontre une fois de plus. Pour parcourir la capitale, il a trouvé un bus, qui a été décoré aux couleurs de sa nouvelle tape et a pu défiler dans Paris en compagnie des fans. Un bain de foule qui a sûrement fait beaucoup de bien au chanteur, qui a noué un lien spécial avec son public depuis le début de sa carrière, grâce à son humour et son côté très "bon délire". Et au vu du nombre de gens présents sur place, on imagine qu'il aura très envie de remettre ça au prochain album !