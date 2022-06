Découvrez le dernier clip de 1Da Banton : "No Wahala" (French Remix) Ft. Dj Leska & Naza

Après le carton planétaire de son titre "No Wahala", le chanteur 1Da Banton voit son titre à succès remixé par la France et surtout pas Dj Leska et Naza !

Logiquement intitulé "No Wahala French Remix", le label Virgin Music a fait le lien entre ces trois artistes pour un remix de grande qualité. Enfin accompagné d’un clip signé Yanis Djam, on vous laisse découvrir ça sans plus tarder !