Bramsito reprend Naza et Soolking !

Le mélange de Loin de moi et de Guérilla : J'suis plus là !

Le chanteur se prête au jeu de la reprise en mélangeant deux tites bien connus de Naza et Soolking, respectivement "Loin de moi" et "Guérilla". Le résultat, bien plus cohérent et réussi que ce qu'on aurait pu attendre au premier abord, confirme que l'artiste sait réadapter à sa sauce des mélodies même bien connues, et force est de reconnaître qu'il le faît bien. Aussi à l'aise devant la caméra que derrière le micro, Bramsito fait monter la température après la sortie de son nouveau single "God Bless U" il y a quelques semaines : l'été se rapproche vite et bien !