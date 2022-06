Metro Boomin : sa mère a été assassinée

Ce week-end a été particulièrement meurtrier dans le rap américain. Alors qu'on a appris la mort par balles de Trouble, le rappeur d'Atlanta, Metro Boomin est aussi en deuil : sa mère a été abattue par son mari (qui n'est pas le père du producteur) qui a ensuite retourné l'arme contre lui. Selon TMZ, Leslie Wayne a été assassinée vendredi 3 juin. Son corps a été découvert par les forces de l'ordre dans une zone à l'extérieur d'Atlanta. Les représentants de l'artiste ont confirmé à TMZ que Leslie est décédée au cours du week-end et que la famille demande la plus stricte intimité durant cette période difficile.

Metro Boomin’s mother Leslie tragically killed by her husband in an apparent murder-suicide



🔗: https://t.co/4gizcYRUnR pic.twitter.com/dzZBCvL5W3 — Glock Topickz (@Glock_Topickz) June 5, 2022

Dans un portrait publié en 2016 par The FADER, Metro Boomin avait rappelé que sa mère l'avait toujours soutenu dans sa carrière, n'hésitant pas à conduire plusieurs heures entre Saint-Louis et Atlanta afin qu'il puisse travailler avec OJ Da Juiceman qui l'a justement aidé à grandir comme producteur. Cela durera plusieurs week-ends et la seule condition que lui avait imposé sa mère était que ses notes scolaires continuent de suivre.

Comme à chaque fois que la communauté hip-hop est secouée par un drame, les artistes ont présenté leurs hommages sur les réseaux et assuré Metro Boomin de leur soutien et de leur amitié.