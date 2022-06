Jul : son concert perturbé par des faux billets ?

Vélodrome ou Stade de France, même combat...

Les autorités françaises sont en gueule de bois depuis une grosse semaine, après le fiasco qui a eu lieu lors de la finale de la Ligue des Champions au stade de France, samedi dernier. Un énorme chaos, avec des milliers de faux billets vendus, des consignes vraiment non adaptées données à la police, des procédures de sécurité qui ont volé en éclat. Résultat, des affrontements entre les supporters anglais, la police, et des charbonneurs venus détrousser les touristes. Un scénario que les autorités veulent éviter de reproduire, notamment lors du concert de Jul.

Ce concert tant attendu au Vélodrome aura lieu ce soir (4 juin) à 20h, maintenant que la saison est finie. Et les autorités font désormais passer des messages de prévention pour informer la population : le concert est complet, alors n'essayez pas d'acheter des billets au marché noir. Si vous achetez une copie d'un billet original, vous ne pourrez jamais rentrer dans l'enceinte du stade. La préfecture en profite également pour rappeler les sanctions légales pour les revendeurs de billets : 6 mois de taule et 3 750 euros d'amende au maximum.

#StopAuxTrafics l Le concert de #Jul est complet.

Méfiance, vous risquez d'acheter la copie d'un billet original : vous ne pourrez pas accéder au concert

🛑Rappel, la revente à la sauvette est punie de :

✅6 mois d'emprisonnement

✅3 750 € d'amende pic.twitter.com/tHi3j1wyqh — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) June 2, 2022

On espère que ça suffira à dissuader les escrocs, on espère surtout que les gens vont arrêter de se faire avoir par les revendeurs à la sauvette. Pour Jul, il s'agira de sa grande première au Vélodrome, juste après la sortie de son tout nouvel album "Extraterrestre" sorti hier. Vu le symbole qu'il est devenu dans la ville de Marseille, on s'attend à une ambiance de folie pour le J, en espérant donc que tout se passe bien.