50 Cent et Young Buck se déchirent à nouveau

Pour de l'argent cette fois.

Personne ne fera d'efforts dans cette histoire. Cela fait des années que les anciens associés de G-Unit, Young Buck et 50 Cent s'insultent et se clashent à qui mieux mieux. Mais cette fois, cela va un peu plus loin car il s'agit d'une affaire de gros sous. Le désormais producteur (à succès) de télévision empêcherait en effet son ex-ami de se mettre en faillite personnelle ce qui permettrait à Buck de ne pas lui payer l'argent qu'il doit à son ancien patron.

Buck a "déposé le bilan" en 2020 ce qui lui permettrait de ne pas payer les 250 000 $ qu'il doit encore à 50 Cent. Ce dernier accuse Buck de ne pas avoir honoré un contrat d'enregistrement signé en 2014 dans lequel le rappeur devait livrer deux albums au G-Unit. Selon les informations de AllHipHop, Fifty et son équipe juridique ont déposé des documents afin de recouvrer cette dette. Ils reprochent également à l'artiste d'avoir expliqué qu'une de ses voitures étaient détruites alors qu'elle aurait pu servir à payer une partie de sa dette. Ils l'accusent donc aussi de faux. 50 Cent veut donc que la cour déclare les dettes "non libérables". Il demande également "une autre réparation qu'elle juge juste et appropriée".

Dans une interview en avril avec le podcast "It's Tricky with Raquel Harper", Young Buck a abordé ses problèmes juridiques en cours avec 50 Cent en expliquant :

"Nous en sommes au point mort. Je ne cherche pas à me retrouver dans une situation judiciaire interminable alors que tout pourrait être fait au niveau commercial. Il a envoyé des lettres de cessation et d'abstention pour essayer d'arrêter toute ma musique et de tout retirer en disant que je suis toujours un artiste G-Unit. Ce que j'ai fait. Mais une fois qu'il m'a empêché de gagner de l'argent, j'ai déposé une autre faillite..."

Gageons que 50 Cent n'est pas à 250 000 $ prêt vu que qu'il a empoché et ce qu'il empoche encore. Il veut juste traîner Young Buck plus bas que terre et pour cela, il est prêt à tout, y compris conduire son ancien pote à la ruine totale.