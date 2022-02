Young Buck répond à 50 Cent avec un diss track

L'escalade de la violence...

Informé par les médias à propos de la dernière arrestation de Young Buck pour avoir vandalisé la voiture de son ex-petite amie, 50 Cent a évidemment ressorti les sarcasmes et les moqueries qu'il réserve habituellement à son ancien acolyte du G-Unit. Mais celui-ci a décidé qu'il n'allait certainement pas tendre l'autre joue alors il a tout simplement balancé un diss track sur Fifty. Le morceau intitulé "It's Nothing" qui fait vraisemblablement référence à son dernier problème juridique contient une punchline qui vise nommément son ancien patron du G-Unit. Il dit :

“Ima keep it a buck, you just 50 Cent" (Je vais garder un dollar, tu n'as que 50 cents)

Cela fait des années que les deux ex-amis sont lancés dans un beef assez dur. Depuis que 50 Cent a la conviction que Buck est un homosexuel caché qui a déjà eu une relation intime avec une femme trans, il ne lâche plus et ne rate jamais une occasion de lui balancer des piques. Il ne cesse de l'attaquer à ce sujet ou à y faire référence et guette chaque faux-pas de son ancien protégé pour le tacler...

Les deux sont aussi au coeur d'une affaire de gros sous. Fifty accusant Buck de lui devoir de l'argent (plus de 250 000 dollars) et deux albums supplémentaires quand Young Buck refuse de faire de la musique pour son ancien patron et son label. 50 Cent a également affirmé que Buck avait enregistré des singles et des mixtapes pour d'autres structures, violant davantage leur accord d'enregistrement.

On le voit, les choses ne semblent pas prêtes à se tasser entre 50 Cent et Young Buck...