50 Cent se moque de la nouvelle arrestation de Young Buck

Il suffisait d'attendre. On savait que 50 Cent n'allait pas laisser passer une aussi belle occasion. Et ça n'a pas raté. Alors que Young Buck a été arrêté pour avoir vandalisé la voiture de son ex-copine, son ancien patron s'est fait une joie de commenter ce nouveau fait divers. Il a sauté sur Instagram pour écrire un message à son ancien ami.

Il faut dire que Young Buck aime s'attirer les ennuis et se mettre dans des bourbiers inextricables. TMZ nous a donc appris ce mercredi 2 février que l'ancien du G-Unit avait été arrêté à Nashville, dans le Tennessee, lors d’un simple contrôle routier. Sauf que, quelques heures avant, il s'était rendu chez son ex-copine qui, apparemment, ne souhaite plus lui parler. Ce qui a eu le don de rendre le rappeur fou. Celui-ci s'est alors attaqué à la voiture de la jeune femme après avoir tenté. Non seulement, son ex a préféré voir sa voiture abimée plutôt que de lui reparler, mais en plus il a été filmé par des caméras de surveillance...

S'il a été libéré, il vient d'écrire une ligne de plus dans un casier déjà bien rempli et donner l'occasion à 50 Cent de le tailler avec jubilation ce que celui-ci s'est empressé de faire...