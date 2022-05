Notorious B.I.G introduit dans le métaverse par sa mère

Biggie Smalls a un avatar hyperréaliste !

À l’occasion de ce qui aurait été son 50e anniversaire, la légende du hip-hop new-yorkais Notorious B.I.G est devenue une partie du marché de la crypto-monnaie en entrant dans le métaverse. 25 ans après l'assassinat du roi de New-York, sa mère a dévoilé le samedi 21 mai la sortie d'un avatar hyperréaliste métaverse de The Brook.

"Je suis très excitée de partager ce sur quoi nous travaillons depuis deux ans, qui est maintenant prêt pour les fans de Biggie, les nouveaux et les anciens. Aujourd’hui, nous apportons au monde l’avatar hyperréaliste de mon fils Christopher dans le métaverse The Brook. Je crois que vous l’aimerez autant que moi."

En plus de cela, en mars 2022, The Christopher Wallace Estate a annoncé la première collection officielle Biggie NFT, en partenariat avec la société Web3 OneOf. L'ensemble de ces projets coïncident avec plusieurs hommages en l’honneur de la célébration du 50e anniversaire de Biggie Smalls notamment le 20 mai où une cérémonie à été organisé au fameux Empire State Budling pour l'anniversaire du rappeur défunt. Une couronne tournante illuminée en rouge et blanc, servant de couronnement du défunt Bad Boy MC en tant que roi de New York a été projeté sur la tour de Manhattan.