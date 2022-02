Notorious Big : une édition collector pour les 25 ans de "Life After Death"

The Notorious B.I.G aurait eu 50 ans cette année !

Cette année, The Notorious B.I.G aurait fêté ses 50 ans. Malheureusement, il est mort assassiné en 1997 à l’âge de 24 ans. Pour célébrer l’héritage de ce rappeur emblématique, un coffret va être mis en vente le 10 juin prochain : "The Life After Death 25th Anniversary Super Deluxe Box Set" qui reprend le deuxième et dernier album du Notorious avant sa mort.

Le label américain Bad Boy Records, la maison de disques Rhino et Atlantic Records se sont associés pour créer et éditer ce beau projet. Cela fait un an qu’ils préparent la campagne de commémoration "Sky’s the Limit : A Year Celebrating the Legacy of the Notorious B.I.G" qui débutera le 25 mars prochain. Ils ont annoncé la sortie en édition limitée du coffret ce mercredi 23 février dernier.

"The Life After Death 25th Anniversary Super Deluxe Box Set" contient huit vinyles et un livret commémoratif incluant des photos rares ainsi que des notes de l’auteur Sheldon Pearce et d’autres éléments exclusifs encore. En plus de l’album, le coffret comprend également les maxis 45-tours de "Hypnotize", "Mo Money Mo Problems", "Sky’s The Limit et Nasty Boy".

Dès le 25 mars, date d’anniversaire de la sortie de "Life After Death", les fans pourront assister à de nombreux événements rendant hommage à Biggie. De la mise à niveau en vidéo 4K des clips comme "Mo Money Mo Problems" aux événements en ligne.

Le coffret sera mis en vente à partir du 10 juin 2022 au prix de 179,98 $ soit 188,99€ en France.

Il est disponible en précommande à la Fnac.