Lil Keed : les raisons de sa mort dévoilées ?

Le rappeur souffrait de l'estomac.

Rien ne va plus en ce moment pour le label YSL. Young Thug et Gunna sont en prison et attendent leur procès, mais ils ont aussi eu la douleur de perdre un proche puisqu'on a appris la mort de Lil Keed, 24 ans seulement. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaissait pas les raisons du décès du jeune rappeur mais il semble que celui-ci souffrait de fortes douleurs à l'estomac quelques jours avant sa mort et avait demandé un traitement médical dans un hôpital de Los Angeles. C'est TMZ qui a sorti l'information, citant un proche du jeune homme.

Le membre du label Young Stoner Life a lutté contre la drogue et l'alcool pendant des années mais il semblait qu'il était clean et sobre depuis quelques mois. Pourtant, d'autres sources affirment que son foie et ses reins auraient commencé à avoir du mal à fonctionner normalement ce qui aurait finalement conduit à sa mort, laissant ses proches exprimer leur douleur comme son frère, Lil Gotit :

"Je ne peux pas croire que je t'ai vu mourir aujourd'hui, mon frère, je ne peux pas arrêter de pleurer. Je sais ce que tu veux que je fasse et c'est dur pour maman papa nos frères Naychur et Whiteboy."