PNL décroche un nouveau record avec "Deux Frères"

Le succès de l'album ne s'arrêtera jamais.

On a l'habitude de voir les records tomber dans le rap français, surtout les records de ventes, qui auront tous été explosés ces dernières années par Nekfeu, Ninho, Orelsan et quelques autres? PNL font eux aussi partie de ces tauliers qui archi-dominent les charts à chaque sortie. Mais leur petite différence avec les autres, c'est que même des années après la sortie d'un album, ce dernier continue d'être écouté et saigné par les fans, une performance difficile à l'époque du streaming.

On a pu le remarquer cette semaine grâce à l'album "Deux Frères", sorti en 2019 et qui continue d'être énormément écouté sur Spotify et les autres plateformes. On avait déjà pu noter une augmentation considérable de leurs streams déjà un peu avant le début de leur grande tournée, qui a lieu en ce moment. On en était arrivé à un gain de 1,3 millions de streams par jour, une sacrée performance. Mais désormais, on en arrive encor eà un autre stade : leur album est tout simplement le projet de rap le plus vendu de la semaine.

🚨L’album « DEUX FRÈRES » de PNL est le projet rap le plus vendu en France, cette semaine ! 🏆



"Deux Frères" s'est en effet écoulé à 6535 ventes cette semaine, et personne n'a fait mieux. "Jefe" de Ninho, en comparaison, n'a écoulé que 1000 exemplaires de plus en une semaine. Encore plus incroyable : l'album "Dans La Légende", sorti en 2016, a lui aussi fait 3735 ventes dans la semaine. On peut dire que cette tournée aura vraiment eu un impact fou sur les ventes / streams des deux précédents albums de PNL, un phénomène quasiment jamais observé dans le rap, même aux USA.