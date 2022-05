Travis Scott : du nouveau sur le procès de l'AstroWorld Festival

Ca s'annonce sale pour le rappeur et les organisateurs...

Entre 8 et 10 morts selon les sources, des centaines de personnes victimes de blessures, des gens qui continuaient à danser sur les ambulances pendant qu'elles évacuaient les blessés... Il y a peu de mots pour décrire l'horreur qui s'est déroulé lors de l'AstroWorld Festival de Travis Scott, le 5 novembre 2021. Les organisateurs étaient donc sous le coup de plusieurs enquêtes suite au dépôt de très nombreuses plaintes, ainsi que Travis Scott, qui a aussi pas mal de choses à se reprocher sur son attitude sur scène lors de l'entrée des ambulances.

De nouveaux éléments sont venus s'ajouter aux procédures déjà en cours contre Live Nation et La Flame. Une première étape avait été franchie en janvier avec le regroupement de toutes les plaintes pour faire un seul gros procès. Mais cette semaine, les avocats des victime sont reçues de nouvelles informations avec un décompte des victimes plus précis. Au total, en plus des 10 morts, 4932 personnes se sont signalées comme victimes présumées. 700 d'entre elles ont dû avoir recours à un traitement médical important, 1600 ont eu des soins moins importants et 2500 ont été regroupées dans la catégorie "autres".

Ca manque un peu de précision pour le moment, notamment à partir de quel stade on considère les soins comme importants, mais ça devrait se préciser d'ici peu. Une autre femme a également ajouté une nouvelle plainte à l’encontre des organisateurs de l'AstroWorld Festival, en les déclarant responsables de sa fausse couche suite à des blessures qui seraient survenues pendant le festival. Ce cas particulier risque d'attirer pas mal l'attention dans ce procès, on vous tient au courant de la suite des évènements. Ce qui est sûr, c'est que Travis Scott va devoir répondre à ces accusations devant les tribunaux, ça nous promet des séquences plutôt marquantes. La date des audiences n'a pour l'instant pas été fixée.