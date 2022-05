DaBaby : DaniLeigh lui balance un diss track

DaniLeigh et DaBaby ont une relation conflictuelle. Ils ont été au centre d'une rupture très médiatisée qui s'est déroulée en direct sur les réseaux sociaux avant que le rappeur de Caroline du Nord ne passe à tabac le frère de son ex-copine dans un bowling... Evidemment, devant autant de violences, les autorités ont mis leur nez dans leurs affaires et des enquêtes sont en cours. Si les disputes semblaient s'être apaisées ces dernières semaines, sans doute pour le bien-être de la petite fille qu'ils ont eu ensemble mais la chanteuse signée chez Def Jam a remis de l'huile sur le feu dans une interview avant de balancer un diss track à son ancien amant. DaniLeigh est notamment revenu sur le moment où l'interprète de "Rockstar" a appelé les flics pour qu'ils l'expulsent de chez lui...

Dans la foulée de cette interview vérité, elle sorti un diss track violent contre DaBaby qui s'appelle "Dead To Me", tout un programme. Elle explique notamment qu'il a "une énergie toxique" et que c'est un "tricheur".

“I ain’t got no more time for toxic energy. Momma never liked your ass/Brother wanna fight your ass/Daddy hate your trifllin’ ass/My dog even wanna bite your ass.”