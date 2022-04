6ix9ine se clashe avec 42 Dugg

Les deux hommes se sont menacés sur les réseaux...

Décidemment, ça va devenir un running gag de défier 6ix9ine dans un ring. Après Lil Reese, c'est 42 Dugg qui a cette envie. Le natif de Detroit s'est retrouvé mêlé à un échange houleux avec le rappeur aux cheveux arc-en-ciel mercredi 27 avril après s'être emporté contre lui alors qu'il a piégé le sosie de Lil Durk pour se moquer de lui et de King Von.

L'ami et le collaborateur de The Voice n'a pas du tout apprécié l'humour de Tekashi, (le contraire nous aurait étonné...). Alors, dans sa story sur Instagram, il l'a critiqué sans toutefois le citer et la copieusement insulté...