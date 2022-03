Booba : La Fouine lui a-t-il mis un coup de pression ?

Il s’en passe des choses à Miami.

Il semblerait que le clash entre La Fouine et Booba soit relancé après une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour mettre le feu aux poudres. En ce qui concerne Fouiny Babe et Kopp, qui sont en beef depuis près d’une décennie, une vidéo aura fait l’affaire. C’est sur Instagram que tout a commencé lorsque La Fouine a publié une vidéo dans laquelle une personne (non identifiée) filme depuis sa voiture une maison à Miami. Jusque-ici tout va bien, à l’exception que la maison en question semble être celle de Booba. Dans la séquence, la personne derrière le téléphone écoute au même moment, le morceau de 2012 "Wesh Zoulette" de Rohff, véritable diss-track contre le Duc. De plus, l’individu filme par alternance, le lecteur qui joue la musique et la maison, comme pour faire un parallèle entre les deux. Il n’en fallait pas moins pour affoler la Toile.

Rapidement, la rumeur a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux et beaucoup d’internautes y ont vu, une provocation de la part de l’interprète de "Comment on fait". Une vidéo surprenante au premier abord, puisque Laouni ne répond plus aux clashs de Kopp depuis longtemps, mais qui a vite fait réagir Booba. Très actif sur Instagram à travers le compte OKLM, il a partagé la vidéo en question en commentant : "Frérot t’es à Miami et tu passes pas dire bonjour !!! fallait sonner amigo, t’es le bienvenu. N’ai pas peur, ça va bien se passer". Une réaction qui n’est pas étonnante de la part du roi du clash. Ce dernier a d’ailleurs poussé la provocation encore plus loin en partageant en story, le sreen du message qu’il a également envoyé à Fouiny. Il lui disait : "Bah alors on n’ose pas frapper ?". Le tout accompagné d’émojis mort de rire.

Entre B2O, ses pirates et un bon nombre d’internautes, l’engouement été tel que La Fouine a tenu à mettre les choses au clair. Lui qui est davantage concentré sur sa carrière musicale et sa transformation physique que les beefs, il a assuré en story Instagram que tout cela était faux. On comprend donc que ce n’est pas lui dans la séquence. Sur la vidéo en question, il écrit en lettre capitale : "FAKE NEWS". Voilà qui est clair, net et précis. Une question demeure tout de même, pourquoi a-t-il partagé la vidéo dans un premier temps ?