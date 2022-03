Booba s'acharne sur Benash

Et l'invite à prouver ses affirmations.

Evidemment, le Duc ne pouvait rester sans réaction. Alors que son ancien poulain Benash était l'invité de l'émission "L'Octogone" présentée par Lamal El Pistolero sur les ondes de Generations et sur notre chaîne YouTube et qu'il est revenu sur son embrouille avec le Duc, le patron du 92I n'a pas pu prendre sur lui et rester silencieux. Dans la story du compte Instagram d'OKLM, il a violemment pris à partie son ancien partenaire.

"Benash, c'est pas toi qui quitte le 92I. Tu as de la chance, je n'ai plus la conv quand tu voulais la quitter ta Déborah et tu demandais des conseils de fumier. Que tu n'as évidemment pas suivi. Maintenant, tu fumes en priant, tu tournes en clio et les meufs dans tes clips, c'est ta meuf. T'es vraiment un tarté"

Evidemment, il a continué et a remué le couteau dans la plaie.

"Mais ferme-là sale victime avec ta chemise en peau de roseau de Kuala Lumpur. Espèce de menteur, c'est toi qui as lâché le quartier et tous tes potes pour aller dans le 9.3 faire le canard avec ta Déborah. Elle t'a niqué le cerveau espèce de renoi fragile."

Benash a bien tenté de se défendre et de répondre mais il a été repris de volée par le Duc qui lui demande des preuves de ce qu'il avance.

"Si on t'a volé, prouve-le, poste la preuve, vas-y on attend. Et pour te voler, il faudrait que tu rapportes quelque chose... Hormis les deux titres que je t'ai écrits. Rends-toi service, ferme-là !"

Pour le moment, Benash n'a pas répondu mais au vu de l'agressivité de Booba, on doute qu'il le fasse... Le Duc, par contre, pourrait ressortir quelques dossiers... La suite dans quelques jours...

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Benash ici :