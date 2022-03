Quand 2 Chainz s'embrouillait avec Dr. Dre

Leur rythme de travail n'est pas le même...

Dr. Dre a une façon de travailler bien particulière. Perfectionniste à l'extrême, il prend un temps fou à valider une note, un mot. Autant dire que pour sortir un morceau entier, il faut avoir un peu de temps devant soi... Il semble que 2 Chainz n'ait ni ce temps, ni cette envie de travailler à ce point sur un seul titre. Résultat, les deux artistes ont eu une explication musclée alors qu'ils étaient ensemble en studio comme il l'a expliqué lors de son passage au podcast "Drink Champs".

"Je suis allé travailler chez Dre. J'étais en train de rapper et il était assis là. Je ressentais une vraie frustration quand il m'a mis un stop et m'a demandé de recommencer ce que je faisais ou de changer. Moi, je fais de mon mieux mais c'est un perfectionniste. C’est la raison pour laquelle il est qui il est, et j’ai fini par le comprendre. Mais à l'époque, je n'y suis pas parvenu. Je lui ai dit quelque chose comme : 'Je suis de la campagne, je suis d'Atlanta, je n'ai rien à voir à voir avec un blanc de Detroit. Je suis capable d'enregistrer quelque chose comme 2 ou 3 morceaux en une nuit mais avec Dre, ça va probablement prendre des mois, c'est sa manière de travailler. Il veut un très bon premier couplet et s'assure que la prononciation est bonne".

La brouille entre 2 Chainz et Dr. Dre est restée passagère. Actant qu'ils ne travaillaient pas de la même façon, ils s'entendent quand même toujours très bien comme le confirme le rappeur d'Atlanta : "Dre et moi nous nous entendons bien, je suis allé chez lui quelques fois et j’ai beaucoup appris."