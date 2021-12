Dr. Dre annonce un album !

Un travail commun avec Marsha Ambrosius

Finalement, il semble que Dr. Dre n'ait pas totalement arrêté la musique. Si on attend encore et toujours "Detox", son fameux projet solo qui a tout du serpent de mer, notre bon docteur va tout de même sortir de la musique inédite. D'une part, on va retrouver certaines de ses compositions et de ses titres dans une extension du jeu vidéo "GTA", mais il vient aussi d'annoncer un projet commun avec la chanteuse Marsha Ambrosius. L'ancien membre de NWA s'est rendu sur Instagram pour présenter le projet "Casablanco" tout en partageant un selfie avec une salle remplie de musicien.

"Je viens de terminer l'enregistrement d'un album avec Marsha Ambrosius, “Casablanco". Je me suis éclaté !! C'est l'un de mes meilleurs jobs !!"