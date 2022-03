The Game défend Kanye West et tacle les Grammys

Kanye est son nouveau best friend du rap !

Après une année plutôt mouvementée pour Kanye West, on s'attendait à le voir enfin un peu célébrer et profiter du succès de son album "Donda". Un projet qui s'est plutôt bien vendu, même si les critiques n'ont pas toutes été unanimes. En tout cas, un projet qui lui a permis d'être en course pour les Grammys, dans la catégorie "album de l'année", rien que ça. Il devait même se produire sur scène, un moment privilégié pour un rappeur, sauf que rien ne se passe jamais comme prévu avec Kanye.

Dans la nuit, Yeezy aurait apparemment reçu un coup de fil pour lui annoncer qu'il serait déprogrammé du show. La raison ? La campagne de "harcèlement" lancée contre Pete Davidson sur les réseaux sociaux, le nouveau petit ami de son ex femme Kim K. Du coup, pas de cérémonie pour Kanye a priori, mais il peut compter sur le fidèle soutien de The Game, qui a volé à son secours sur Instagram. Le rappeur West Coasst s'est fendu d'un énorme texte sur Instagram, dans lequel il accuse les Grammys de vouloir s'approprier la culture rap.

Le rappeur va même plus loin, en accusant certains instances de vouloir empêcher les noirs d'évoluer en tant que race, en faisant notamment référence à Colin Kapernick, et affirme que c'est pour ces raisons malsaines que Kanye West a été écarté, lui qui prône constamment l'élévation et l'émancipation de ses frères de couleur. The Game termine en disant qu'il remercie le seigneur de leur permettre de continuer à avancer, malgré tout ce qu'on leur a volé dans l'Histoire, et affirme qu'il sera probablement le prochain compte suspendu pour avoir dit tout ça.

