Booba ressort les dossiers de Gims

Il a tout passé en revue.

On aurait pu penser qu'entre ses artistes du 92i, ses prises de positions politiques sur la Russie et le CoVid ou encore la fermeture de son compte Instagram, Booba serait trop occupé pour les clashs en ce moment. C'est mal le connaître, et le Duc a quand même trouver le moyens d'envoyer des missiles à ses concurrents. Et en particulier à Gims, dont la femme DemDem est accusée d'être à l'origine de la fermeture du compte Instagram de B2O.

Cette fois, il a sorti l'artillerie lourde. Pas trop de trashtalk ni de vannes, le rappeur a simplement décidé de publier sur Twitter presque tous les dossiers traînés par Gims, de longue date. Il s'est servi notamment de la proximité entre Pécresse et Meugi, en l'associant aux propos de la candidate sur les Harkis. Mais ça a aussi été l'occasion pour Booba de reparler des propos homophobes tenus à l'époque par les membres de la Sexion d'Assaut, en interviews ou dans leurs textes de rap.

Des propos sur lesquels ils avaient dû s'expliquer à l'époque, voire même s'excuser. Booba a même retweeté une vidéo dans laquelle un des frères de Gims, Saty Djelas, semble ne pas du tout valider les choix politiques de son reuf. On a aussi eu droit à un extrait de la participation de Gims à l'émission "Star à domicile". Booba a aussi ressorti ce qui ressemble à des placements de produit de la part du rappeur de la Sexion, ainsi qu'une vidéo dans laquelle on voit Dadju avoir une discussion assez bizarre avec la femme de son frère. Des attaques en séries qui ne vont certainement pas faire plaisir au chanteur, même si ce dernier semble avoir arrêté de répondre au Duc il y a un bout de temps.