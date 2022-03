Orelsan sapé par Dior pour sa tournée !

Voilà qui tranche un peu avec son image très humble.

Entre les marques de luxe et le rap game, ça a longtemps été une histoire d'amour à sens unique. Pendant des années, on voyait des rappeurs porter des marques de luxe comme Versacce, Dior, Gucci ou encore Louis Vuitton, mais on ne voyait jamais ces marques de luxe renvoyer de la force aux artistes, ou même dire qu'elles étaient fières d'être portées par eux. Trop "noirs", trop "urbains", trop "imprévisibles", de nombreux arguments nauséabonds ont été utilisés par l'industrie du luxe. Désormais, elle tient un tout autre langage.

Notamment depuis les succès de personnes comme Kanye West ou Virgil Abloh. Mais cette fois, retour en France, puisqu'on va parler d'un montre sacré de l'Hexagone, Orelsan, et ses records de ventes pour son dernier album" Civilisation". Désormais poids lourd du rap français, il va partir en tournée pour défendre son album sur scène, après deux ans de pandémie qui ont fait chier tut le monde,e n particulier le monde du spectacle. Dans sa tournée, Orelsan sera habillé par... Dior !

Une surprise, quand on sait que Orelsan a lui-même lancé sa propre marque de streetwear assez haut de gamme, Avnier. Mais le rappeur s'est expliqué sur cette collaboration avec Dior : "je commence la première partie du concert avec un look composé d'une vareuse et d'une combinaison conçue à partir de toile Dior Oblique. Dans mon concert, il y a un côté post apocalyptique très fort, donc les détails sur le pantalon, les patchs, les poches ou encore les boots collent parfaitement à cette atmosphère". Voilà donc pour l'aspect technique et artistique.

Pour l'aspect commercial, il a là aussi une explication : "Christian Dior vient de Granville, et pour les normands, Dior est une fierté locale. La Normandie, c'est ma vie. Comme Dior, j'y suis né et j'y ai grandi", déclare le rappeur de Caen. Une explication simple et sans bavure.