Orelsan : découvrez pour quel artiste il écrit des textes

Orelsan a prêté sa plume à un autre mastodonte de la musique.

Le fait d'être ghostwritté, de se faire écrire ses textes par quelqu'un d'autre, est une pratique assez mal vue dans le rap. Car dans ce game, on cultive l'image de l’interprète-auteur débrouillard, qui fait tout avec ses propres moyens, parfois même ses propres instrus. Ce genre de savoir-faire est très valorisé dans le rap, surtout en France, alors que dans la chanson plus classique, par exemple, avoir recours à des ghostwriters est plutôt banal. Orelsan vient d'ailleurs de donner un petit coup de pouce à un autre grand génie musical en panne d'inspi pour certains textes.

Cet artiste, c'est Stromaé. Le Belge vient de dévoiler son nouvel album solo, "Multitude", disponible depuis le 4 mars. Un projet de 12 titres, sans featurings apparents, même si évidemment beaucoup de gens ont collaboré pour sortir ce disque. Il l'a d'ailleurs confié lui-même au micro de Brut : pour lui, écrire est assez difficile, un exercice pas très plaisant dans lequel il ne s'épanouit pas forcément. C'est pour cela qu'il a fait appel, sur son album, à l'aide d'Orelsan pour fignoler ses textes.

"Quand je bloque sur mes textes, je l'appelle", a simplement confié Stromae. Le rappeur de Caen lui a d'ailleurs montré sa façon d'écrire et visiblement, le Belge est assez bluffé. Il faut dire que la plume d'Orelsan fait clairement partie de ses points forts, que ce soit à la période tranchante et agressive de "Perdu d'avance", ou plus touchante et personnelle dans "Civilisation".