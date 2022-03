Kanye West va-t-il racheter les Broncos ?

Avec l'aide de l'ancien footballeur Antonio Brown.

Difficile de savoir quoi faire de sa richesse, une fois qu'on commence à approcher le milliard de dollars de fortune personnelle. Alors que certains rappeurs font le choix d'investir judicieusement (Jay-Z, Dre), d'autres craquent en s'offrant des caprices (Rick Ross). Enfin, d'autres encore décident de s'impliquer dans des projets encore plus grands. Comme Kanye West, dont le nom a été très sérieusement cité pour participer au rachat de la franchise NFL des Broncos de Denver.

Une information assez inattendue. Pour comprendre de quoi et de combien on parle, il faut déjà savoir qu'une franchise de NFL (la ligue de football américain) se négocie en général à plus de deux milliards de dollars. Ici, pour les Broncos de Denver, ils sont carrément évalués à 4 milliards de dollars minimum. On parle donc de sommes considérables, bien au dessus de ce que Kanye peut sortir de sa poche. Racheter une franchise NFL, habituellement c'est un truc de chef d'une énorme entreprise multinationale.

Mais l'information s'avère sérieuse, puisque ça n'est pas Kanye West qui l'a annoncé, mais bien Antonio Brown. L'ancienne star du foot américain (receveur), à 33 ans, a des ambitions plein la tête et il a confié lors d'une interview pour TMZ que ce rachat était extrêmement sérieux et que lui et Ye bossaient beaucoup dessus. Cette annonce de volonté de rachat arrive peu de temps après que Antonio Brown ait été nommé président de "Donda Sport" par Kanye. On imagine que pour le projet de rachat, ils seront aidés par des sponsors ou des partenaires riches.

On ne sait pas comment ça va se terminer, mais il faut avouer qu'un rappeur propriétaire de franchise NFL, un des postes les plus inaccessibles au monde, ça aurait de la gueule. Encore plus si c'est Kanye West. Toutefois il faut qu'il fasse attention : on fait rarement beaucoup d'argent avec une franchise de sport, peu de bénéfices personnels. Mais la reconnaissance, elle, est immense.