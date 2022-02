Kanye West se bat pour ne pas divorcer

Il a même saisi la justice...

Si un jour dans votre vie, vous avez déjà eu un ex ou une ex très relou qui ne veut pas lâcher l'affaire, dites vous que ça n'est rien à côté de ce que sont en train de vivre Kanye West et Kim Kardashian. Ca fait maintenant presque un an que les deux stars vivent séparément, et les deux ont d'ailleurs connu d'autres histoires depuis, avec Pete Davidson pour Kim et Julia Fox pour Kanye. Mais le rappeur ne veut pas que sa femme soit reconnue célibataire, en attendant l'audience qui réglera les questions d'un éventuel divorce.

Kim a en effet répété qu'elle souhait acter cette séparation et être déclarée célibataire, afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Mais pour Kanye, hors de question que sa femme soit reconnue célibataire par la justice avant que cette dernière ne se soit prononcée sur les conditions du divorce. Une audience qui décidera de la garde des enfants et de la répartitions des richesses de l'ex-couple se déroulera le mois prochain. Mais selon TMZ, ces tentatives de Ye pour retarder l'échéance ont finalement peu de chances d'aboutir. Mais en attendant, les biens du couples sont toujours considérés comme des biens matrimoniaux.

Une polémique qui tombe pile au "bon" moment, puisque apparemment Kanye et Julia Fox, sa nouvelle girlfriend, ont rompu. Mr. West se retrouve donc lui aussi célibataire. On espère, surtout pour les enfants du couple, que Kim Kardashian et Kanye West vont finir par s'entendre, ou au moins le "harcèlement" de Kanye va cesser, car il n'y a rien de pire que de grandir dans une famille où le père et la mère refusent de communiquer.