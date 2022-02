Kodak Black est sorti de l'hôpital

Les nouvelles sont bonnes.

Pris dans une bagarre lors l'afterparty du Superbowl de Justin Bieber, Kodak Black s'est fait tirer dessus et a été touché aux jambes. Si ses jours n'étaient pas en danger, il a tout de même été transporté d'urgence à l'hôpital. Aujourd'hui, les nouvelles semblent bonnes puisque le rappeur californien a été vu sortant de l'établissement sur ses deux jambes... TMZ l'a filmé montant dans une voiture à sa sortie du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles, aidé par sa sécurité.

L'évènement au cours duquel Kodak a été blessé a eu lieu au club The Nice Guy, situé sur La Cienega Boulevard, en présence de nombreuses stars comme Leonardo DiCaprio, Drake, ou encore Gunna, Lil Baby et Kodak Black. Alors que les trois derniers étaient en train de discuter à la sortie du club, aux alentours de 3h du matin, une bagarre éclate et Kodak ainsi que plusieurs personnes sautent sur un gars. Immédiatement après, plusieurs coups de feu sont tirés, environ une douzaine et le rappeur de Floride s'écroule, touché aux jambes.

Plusieurs vidéos sont sorties depuis la bagarre et elles semblent montrer que la situation a dégénéré très rapidement et que les armes ont été sorties de manière soudaine.

Aujourd'hui, Kodak Black a quitté l'hôpital et c'est une bonne nouvelle. On attend maintenant de savoir quelles vont être les répercussions juridiques de cette affaire notamment de savoir qui a tiré et pourquoi. Le rappeur qui a été libéré de prison par Trump pourrait en effet avoir des problèmes. Affaire à suivre donc...