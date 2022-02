Kodak Black se fait tirer dessus à l'afterparty de Justin Bieber

Kodak est apparemment touché à la jambe.

Comme bien trop souvent ces derniers mois et ces dernières années, ça a encore dérapé dans le rap game US. Et comme assez souvent ces derniers temps, Kodak Black se retrouve encore une fois au centre de l'attention, peut-être même acteur des débordements. L'évènement a eu lieu dans la nuit d'hier et les informations ne sont pas encore toutes très claires, mais on va essayer de vous résumer ça en quelques lignes en restant sur ce qu'on sait. Tout part d'une bagarre qui aurait éclaté à la sortie de l'afterparty organisé par Justin Bieber.

Une fête organisée à l'occasion du Superbowl, évènement important aux USA. L'évènement avait lieu au club The Nice Guy, situé sur La Cienega Boulevard, en présence de pas mal de stars comme DiCaprio, Drake, ou encore Gunna, Lil Baby et Kodak Black. Alors que les trois derniers étaient en train de discuter à la sortie du club,aux alentours de 3h du matin, une bagarre éclate, et Kodak ainsi que plusieurs personnes sautent sur un gars. Très peu de temps après, plusieurs coups de feu sont tirés.

A peu près une douzaine de coups de feu, selon les témoins, qui ont laissé 3 personnes blessées par balle, dont Kodak Black lui-même, qui serait touché à la jambe selon les informations de XXL et TMZ. Plusieurs vidéos sont sorties depuis la bagarre et elles semblent montrer que la situation a dégénéré très rapidement, et que les armes ont été sorties de manière soudaine. Ice-T avait donc raison, quand il avertissait tous les jeunes rappeurs voulant se rendre à LA pour le Superbowl il y a quelques jours : 50 000 membres de gang actifs, donc ces nouveaux rappeurs feraient mieux de bien se comporter. Visiblement, l'avertissement n'a pas été entendu...