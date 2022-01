Lil Durk répond au clash de Youngboy NBA

La tension monte entre les deux.

Youngboy NBA fait partie des rappeurs les plus agités de la nouvelle génération. Début décembre il déclarait même qu'il pensait à se retirer du game pendant quelques années car la musique lui apportait trop de problèmes. Mais ces problèmes n'ont pas l'air de trop le déranger, lui qui multiplie les attaques et les clashs, en s'en prenant notamment à King Von après son assassinat. Des provocations qui ne pouvaient pas rester sans réponse notamment de la part des rappeurs de Chicago, souvent proches de Von. Lil Durk s'est d'ailleurs chargé de répondre sur les réseaux.

On se doute que Durk a été particulièrement affecté par la disparition de King Von, avec qui il était très lié. Pas étonnant de voir le rappeur de Chicago répondre à Youngboy en parodiant sa photo postée plus tôt dans la semaine. Cette fois, on voit Lil Durk assis dans les escaliers, avec "Hurry yall bitch ass up" écrit en billets de banque américains. En légende, on peut lire : "We Color Blind but we still see red", un message qui peut être assez menaçant selon comment vous l’interprétez.

Youngboy se retrouve un peu dans de sales draps. S'il a fait beaucoup de buzz avec ses dernières sorties, les rappeurs du O-Block de Chicago ne vont désormais plus le lâcher et on sait qu'ils n'ont en général pas trop peur de sortir les armes. On espère évidemment que l'histoire n'ira pas jusque là et qu'ils finiront par s'expliquer calmement, on a déjà perdu bien trop de rappeurs par mort violente ces dernières années (Pop Smoke, Young Dolph, XXXTentacion et bien d'autres).