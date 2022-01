NBA YoungBoy se chauffe avec NLE Choppa

NLE Choppa n'en a visiblement pas terminé avec NBA YoungBoy. Alors qu'il s'est battu dans un aéroport il y a quelques jours avec un fan du rappeur de Bâton Rouge, il semble que la partie soit seulement en train de commencer. En effet, des auditeurs attentifs pensent que NBA lui a envoyé des piques dans son dernier morceau, "Know Like I Know" dans lequel il rappe :

“I bet your momma would be destroyed, n-gga, when we send your stupid ass to God for makin’ statements/Choosin’ sides about my beef with them lil boys. I can say I saw it, you can say I was your favorite, n-gga/Better stay up in your place bitch, fuck around get your face split.”