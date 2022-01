NLE Choppa se bat avec un "fan" dans un aéroport

Provoqué, le rappeur a répondu.

Les fans ne sont pas tous bienveillants. Certains vont trop loin dans leur idolâtrie, d'autres prennent fait et cause pour leur artiste préféré en défiant ceux qu'ils croisent. C'est ainsi que NLE Choppa s'est retrouvé à se battre dans un aéroport avec, a priori, un fan de NBA YoungBoy... Une situation folle qui, bien sûr, a été filmée...

NLE Choppa est un rappeur plutôt calme. Enfin disons qu'on n'entend rarement parler de lui dans la rubrique des faits divers. Mais là, il n'a pas pu garder son calme comme on le voit dans une vidéo filmée dans un aéroport. Pris à partie par un fan agressif, le jeune rappeur de 19 ans a perdu ses nerfs et s'est battu avec celui qui l'avait apostrophé et provoqué.

On peut d'ailleurs entendre :

"Tu es NLE ? Je te pose une question ! Ne joue pas avec moi !"

Ensuite, la caméra tombe par terre parce qu'une bagarre est en cours. Bien qu'on ne voie rien, on entend le crissement des baskets sur le sol. Plus tard, le "fan" expliquera qu'il a violemment frappé NLE Choppa. Il est aussi filmé par un de ses amis au téléphone et il explique avoir mis une tôle au rappeur.