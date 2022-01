NBA YoungBoy manque de respect à King Von, Lil Durk le clashe

C'est peu dire que Lil Durk n'a pas vraiment apprécié un des derniers titres de NBA YoungBoy. Alors que ce dernier a sorti ce vendredi 14 janvier l'EP "Colors", il a balancé une punchline qui n'est pas vraiment passé du côté de Chicago puisqu'il s'en prend à King Von, assassiné il y a quelques mois. Et ça, c'est un crime de lèse-majesté que les Chicagoans ne peuvent pas laisser passer...

YoungBoy, dans le titre “Bring The Hook” dit :

“N-gga, this that Squid Game, O Block pack get rolled up/Murder what they told us, Atlanta boy get rolled up/Nigga get your hoes up, these bitches throwin’ up green flags/Throwin’ that NBA up, for me, set you up to bust your ass/And know I keep that murder bag."