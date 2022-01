Cardi B a eu des pensées suicidaires

Des déclarations faites lors de son passage au tribunal.

Cardi B est actuellement en plein procès contre la bloggeuse Tasha K. Lors de son passage à la barre, la rappeuse a avoué avoir pensée au suicide à cause de cette affaire.

Le jeudi 13 janvier s’est poursuivi à Atlanta, l’affaire opposant la femme d’Offset à Latasha Kebe aka Tasha K, une bloggeuse. Un conflit qui remonte à loin puisque c’est en 2018 que tout a commencé. Tasha K avait posté une douzaine de vidéos dans lesquelles elle tenait des propos diffamatoires sur l’artiste plusieurs fois certifiée diamant. Elle disait entre autres que Cardi avait de l’herpès, que pendant la période où elle était strip-teaseuse elle avait utilisé une bouteille de bière comme sextoy, sur scène ou encore qu’elle s’était prostituée et abusait de la cocaïne. Des propos choquants sur la rappeuse qui a donc emmené l’affaire devant la justice.

Lors de son témoignage, c’est une Cardi B en pleure qui s’est exprimée devant le juge selon plusieurs médias américains. Elle a également fait part de sa détresse suite à ces allégations : "Je me suis proche du suicide. J’étais dévastée, déprimée et je ne voulais plus dormir avec mon mari. Seulement une personne démonique peut faire cette merde", a-t-elle-dit en parlant de la bloggeuse. L’artiste qui était récemment en beef avec Cuban Doll a également raconté comment les propos diffamatoires à son égard ont affecté sa santé mental et physique. Entre la fatigue, les migraines, l’anxiété et la perte de poids, la période a été très difficile pour l’interprète de "Up", d’où les envies de suicide.

De son côté, Tasha a admis un peu plus tôt dans la semaine, qu’elle avait effectivement publié des mensonges à l’encontre de Cardi B car cela servait ses intérêts (et certainement son blog). Selon les avocats de l’artiste, cette dernière a toutes les chances de remporter son procès.

Certaines personnes sont vraiment prêtes à tout…