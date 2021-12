Cardi B est la première rappeuse trois fois certifiée diamant !

Elle entre encore un peu plus dans l'histoire.

Cardi B ne sort pas de musique en ce moment, mais cela ne l'empêche pas de faire tomber les records. Elle est en effet devenue la première rappeuse de l'histoire à être certifié plusieurs fois diamant puisqu'elle en compte actuellement trois avec la certification par la RIAA de son titre "I Like It" avec J Balvin et Bad Bunny. Evidemment, Bardi n'a pas manqué de s'en réjouir en sautant sur Instagram pour une vidéo de 13 minutes dans laquelle elle y raconte les coulisses de l'enregistrement de ce morceau. Rappelons que ce titre figure sur son album sorti en 2018 "Invasion of Privacy" et qu'il a été numéro un du Billboard Hot 100 à sa sortie. Il faut dire que la rappeuse du Bronx s'était adjoint les services des stars du reggaeton J Balvin et Bad Bunny et que la prod de Tainy et J. White Did It reprenait un morceau très connu de la Fania, de Pete Rodriguez très précisément, "I Like It Like That (A Mi Me Gusta Asi)" qui a aussi certainement contribué au succès du track de Cardi B qui avait d'ailleurs été nommé aux Grammy Awards en 2019.