Juice Wrld : sa mère donne sa première interview

Et elle avait beaucoup de choses à dire.

Carmela Wallace, la mère de Juice Wrld s’est exprimée pour la première sur la mort de son fils, le combat qu’il menait contre la drogue et son entourage.

Cela fait à peine plus de deux que le rappeur Juice Wrld est décédé d’une overdose. Une mort de plus dans le rap game américain qui a choqué un bon nombre de personnes, artistes ou fans du rappeur de 21 ans. Depuis, les hommages se multiplient à travers des témoignages et son héritage musical continue d’être honorée. Sa musique explose les streams et il fait également partie des artistes les plus streamés en 2021. Sans compter les albums posthumes ou encore la réalisation d'un documentaire sur le rappeur de Chicago.

Parmi les proches de Juice Wrld, si certains se sont déjà exprimés sur sa mort comme The Kid Laroi, d’autres comme sa mère Carmella Wallace, sont restés plus discrets. Le mardi 11 janvier, cette dernière a donné une interview lors de l’émission The Tamron Hall show. Même si elle avait déjà partagé sa peine publiquement, il s'agit de sa première interview. Elle s’est notamment exprimée sur les problèmes que son fils avait avec la drogue et comment quelques personnes de son cercle proche n’ont rien fait pour l’aider, voulaient juste profiter de lui et ont contribué à maintenir son addiction. Elle disait :

"J’ai juste l’impression qu’on ne lui voulait pas juste le meilleur. Je pense que certaines personnes avaient leur propre objectif et aimaient ce style de vie. Et ils étaient trop jeunes aussi, donc ils ne voient pas les choses de la même manière qu’on les perçoit. Il n’avait personne pour lui dire d’arrêter. Il n’avait pas de soutien."

Elle ajoute :

"Je lui ai parlé de ma peur qu’il fasse une overdose et je l’encourageait à parler à au psychologue que je lui avait trouvé. Mais il avait 19 ans et il savait tout. Certaines personnes autour de lui me parlait, mais pas dans son cercle proche."

Des accusations qui ne sont pas vraiment surprenantes. Il arrive souvent que des personnes mal intentionnées profite des addictions et de la faiblesse de certains artistes pour arriver à leurs fins. Tout ça bien sûr, sans se soucier de leur santé. Il semblerait que l’interprète de "Lucid Dream" n’y ait pas échappé. Au cours de l’interview, la mère du défunt rappeur a aussi tenu à conseiller les parents de personnes accros à la drogue. Elle disait notamment : "Écoutez vos enfants et surtout prêtez leur attention. (…) Ayez ces conversations sans tabous, totalement ouvertes et écoutez sans juger…parfois c’est dur".

La mère de Juice Wrld a donc donné une première interview très poignante et pleine de sincérité. En espérant que ses conseils puissent aider quelques personnes...