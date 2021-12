Juice Wrld : The Kid Laroi raconte ses dernières heures

Un témoignage bouleversant.

Dans le documentaire "Juice Wrld: Into the Abyss" réalisé par Tommy Oliver, qui a été présenté en avant-première sur la chaine HBO, The Kid Laroi est revenu sur les derniers instants de Juice Wrld avant sa mort. En effet, les deux artistes voyageaient ensemble dans le même avion qui reliait Los Angeles à Chicago.

C'est le coeur brisé que Laroi a accepté de revenir sur cet épisode qui a marqué sa vie à jamais. Il a raconté ce qu'il avait vu à sa descente de l'avion ce jour-là, le 8 décembre 2019.

"Je me souviens avoir regardé par la fenêtre de l'avion et avoir vu la police, des voitures et beaucoup de monde. Je me suis dit : 'mais c'est quoi ce bordel ?' Ils nous demandé de sortir nos passeports. J'étais assis et Juice était assis en face de moi... G Money était assis là aussi. Je me souviens que Juice et G Money se sont serré la main."

Ensuite, The Kid Laroi est revenu sur la crise de Juice Wrld durant leur détention.

"J'étais figé, je ne savais pas ce qui lui arrivait, je ne savais pas quoi faire pour l'aider. Nous étions assis là, paniqués. Au début, on pensait qu'il avait juste une crise puis le sang a commencé à sortir de son nez et de sa bouche. La panique était à son comble et la police est venue pour nous menotter, nous mettre en ligne, loin de lui à l'exception d'Ally [Lotti, la petite amie de Juice Wrld]. Elle a dit : 'Assez, ça suffit' et ils lui ont demandé de se détendre. On criait : "mais il saigne, faites quelque chose !"

En 2020, le bureau du médecin légiste du comté de Cook a confirmé que Juice Wrld est décédé "des suites de la toxicité de l'oxycodone et de la codéine". Ils ont également statué que sa mort était un accident. Selon des témoins oculaires, l'artiste de Chicago a avalé des pilules pendant le vol avant d'arriver à Chicago. Les autorités présentes sur les lieux auraient également saisi 70 livres de marijuana dans l'avion privé emprunté par Juice Wrld.