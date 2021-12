Dr Dre : 100 millions de dollars pour régler le divorce

Ca y est, c'est officiellement la fin de cette histoire pour Dre.

Dr. Dre est en train d'attaquer une nouvelle période de sa vie. Notamment dans l'aspect musical, puisqu'il est repassé derrière la table de mix pour ré-enregistrer de nouveaux morceaux. Plusieurs rumeurs parlent même d'un nouvel album qui pourrait arriver très prochainement, mais on a aussi eu la chance voir la légende du rap US participer à la mise à jour de la bande son de GTA, là encore avec de nouveaux titres. Mais le plus gros chamboulement de sa vie est certainement son divorce. Une histoire qui semble désormais réglée.

Dr. Dre avait célébré avec humour le fait d'être enfin séparé de son ex-femme Nicole Young, mais cette séparation ne sera pas gratuite. On connaît maintenant un peu les dessous de la séparation et on peut dire que ça va coûter un max au producteur, puisqu'il va devoir lui verser 50 millions très prochainement, et 50 autres millions l'année suivante, soit des indemnités qui s'élèvent à 100 millions de dollars au total. D'un côté, ça fait cher le divorce pour Dre, mais de l'autre côté, si c'est le prix à payer pour la tranquillité, on espère qu'il va mieux et va pouvoir se concentrer sur la musique.

On est en tout cas content que Dr. Dre n'ait pas été obligé de lui céder la moitié de sa fortune personnelle, estimée à plus de 800 millions de dollars, comme c'est souvent le cas lors des divorces de stars. On espère aussi que le Docteur le plus célèbre du rap game US va se ménager, lui qui a eu pas mal de problèmes de santé récemment, mais est surtout redevenu très occupé avec ses divers projets de nouveaux albums, le biopic de Marvin Gaye ou la préparation du SuperBowl.