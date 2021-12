Dr. Dre : écoutez ses titres sortis sur "GTA"

Ils durent le temps d'un EP...

Dr. Dre est actuellement en pleine actualité. Surtout, c'est pour parler de musique et pas de son divorce et ça, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et, pouvoir se dire que l'ancien membre de NWA vient de sortir de nouveaux titres est une véritable rareté. Comme tout le monde le sait, son perfectionnisme et l'attention qu'il porte à la musique qu'il sort rendent encore plus précieux les nouveaux morceaux disponibles dans "Grand Theft Auto Online, The Contract" encore plus importants, encore plus remarquables. L'extension du jeu vidéo est sorti hier et les joueurs ont ainsi pu découvrir de nouveaux titres de notre bon docteur tout en cherchant son téléphone rempli d'inédits.