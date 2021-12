Dr. Dre divorcé : il jubile !

Quel crack ce Dr. Dre.

Tout semble rouler pour Dr. Dre, au moins artistiquement parlant. Si on a eu quelques frayeurs à cause de plusieurs soucis de santé, de la part du producteur le plus important de l'histoire du rap game US, il a remis les gants pour bosser sur divers projets. On l'a notamment vu travailler sur la BO de GTA, mais aussi décrocher une place pour jouer à la mi-temps du Superbowl, qui aura lieu en février 2022. On a même entendu parler d'un album qui pourrait sortir avant la fin de l'année, même si ça, on y croit moins.

Mais on savait aussi que Dre était dans la tourmente à cause de son divorce. En effet, son ex-femme Nicole Young avait annoncé son intention de divorcer plus tôt dans l'année, et avait fait savoir qu'elle allait réclamer un sacré pactole lors du procès. Un procès qui a semble-t-il duré assez longtemps (compréhensible au vu des sommes en jeu), mais désormais, c'est fini tout ça. En effet, Dre a choisi de célébrer la fin de ses 25 ans de mariage avec une incroyable photo postée sur Instagram.

Sur la photo, on le voit assis, avec un grand sourire, en dessous d'une énorme banderole sur laquelle on peut lire "Divorced AF", pour "Divorced As Fuck" (on vous laisse traduire ça vous-mêmes). Plusieurs amis sont venus commenter pour le féliciter, une situation assez drôle qui est à l'opposé de ce qu'il devrait normalement se passer lors d'un divorce. Mais Dr. Dre, en grand king, a l'air de vivre tous ces évènements plutôt bien et même en être heureux. On lui souhaite donc bonne continuation, en espérant que même à 56 ans, il retrouvera quelqu'un d'autre pour partager sa vie. Ou au moins, qu'il profite de son temps libre pour sortir "Detox".